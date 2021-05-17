Пара евро/рубль может стабилизироваться в диапазоне 5–10% на ближайшие годы, до 85–95 за европейскую валюту. «Но я считаю, что нефть Urals во втором полугодии [2021 года] дойдет до $50 за баррель, а рубль вернется к показателям выше 80 за доллар», — сказал Домащенко.

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С чего всё началось Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки. Российская газета 22:00