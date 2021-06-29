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Эксперт оценил влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость недвижимости

Новые условия льготной ипотеки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке из-за повышения процентной ставки. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин. Енин отметил, что при этом цена на жилье не снизится.В источнике

С чего всё началось

Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье

Новые условия программы льготной ипотеки из-за повышения процентной ставки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке, однако не к снижению цен на жилье. Такое мнение высказал ТАСС управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.
ТАСС20:05

Подробнее о событии

Эксперт оценил влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость недвижимости

Lenta.ru00:05

Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье

ТАСС20:05

Банкир рассказал, как льготная ипотека отразится на спросе жилья

News.ru21:13

Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки

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