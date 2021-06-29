Новые условия льготной ипотеки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке из-за повышения процентной ставки. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин. Енин отметил, что при этом цена на жилье не снизится.

С чего всё началось Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье Новые условия программы льготной ипотеки из-за повышения процентной ставки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке, однако не к снижению цен на жилье. Такое мнение высказал ТАСС управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин. ТАСС 20:05