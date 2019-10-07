Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.

с чего всё началось

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в беседе с «Российской газетой» оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель. «Вероятность ухода цены на нефть в район $10 за баррель невелика и не превышает 5%. И чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало», — заявил он.

Эксперт оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель

Общество Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.

Происшествия Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.

Политика Киев перенес начало отвода сил в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.

Футбол Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.

Энергетика Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть» Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Экономика Лишние электросети тянут средства Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.

Политика Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».

Политика На Украине возбудили дело по заявлению Саакашвили о его похищении Прокуратура на Украине открыла дело по заявлению Михаила Саакашвили о его похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через государственную границу в Польшу.

Политика Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Футбол Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.

Авто Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится Источники, непосредственно связанные с производством на «АвтоВАЗе», подтвердили, что производство Lada Vesta в комплектациях с АМТ уже сейчас значительно снижено, однако полного отказа от «робота» ждать не стоит: такую трансмиссию продолжат ставить на Lada Granta и модели Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO).

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Культура Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).

Экономика В России установили квоты на прием мигрантов на работу Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Происшествия В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.

Политика Спикер Рады назвал условия особого статуса Донбасса Новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса вступит в силу при некоторых условиях.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Кино Захаров был в ссоре с Мироновым из-за фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Народный артист Иван Агапов в программе «Тайны кино» на «Москве 24» рассказал, что у старых друзей на этой почве даже вышел конфликт, да и сценарист Григорий Горин не сразу признал кандидатуру Олега Ивановича.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.