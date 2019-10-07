Финансы
RT на русскомЭксперт оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в беседе с «Российской газетой» оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель. «Вероятность ухода цены на нефть в район $10 за баррель невелика и не превышает 5%. И чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало», — заявил он.
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Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.Российская газетавчера в 23:00
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