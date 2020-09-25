Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Кинотеатры не намерены закрываться, а их владельцы продолжают активно привлекать зрителей в залы. Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБК10:56
Подробнее о событии
Gazeta.SPb

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Gazeta.SPb16:08
RuNews24.ru

В России готовятся к новому закрытию кинотеатров из-за COVID-19

RuNews24.ru15:31
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБК10:56
Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbes12:30
Горком

Воронежским кинотеатрам напророчили гибель от новой волны коронавируса

Горком12:19
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалт11:37
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известия13:43

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24
5

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфакс15:24
347

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
1,3K

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ru12:13
25

В ВОЗ рекомендовали не злоупотреблять витаминами в период пандемии

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» в пятницу рекомендовала не злоупотреблять витаминами в период активного распространения инфекций.
Парламентская газета15:19
4