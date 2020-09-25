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Известия
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Кинотеатры не намерены закрываться, а их владельцы продолжают активно привлекать зрителей в залы. Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБК10:56
Подробнее о событии
RuNews24.ru

В России готовятся к новому закрытию кинотеатров из-за COVID-19

RuNews24.ru15:31
Цензуры.Нет

Возможность закрытия из-за COVID-19 кинотеатров оценил эксперт

Цензуры.Нет14:44
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБК10:56
Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbes12:30
Горком

Воронежским кинотеатрам напророчили гибель от новой волны коронавируса

Горком12:19
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалт11:37
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известия13:43

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна15:47

Боттас выиграл вторую пятничную практику Гран-при России «Формулы-1»

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал лучшим по итогам второй сессии свободных заездов десятого этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России.
ТАСС Спорт09:39

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24

В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.
RT на русском07:14
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUM14:53
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Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
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