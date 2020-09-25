Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19
Кинотеатры не намерены закрываться, а их владельцы продолжают активно привлекать зрителей в залы. Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.В источнике
С чего всё началось
Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий
Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБК10:56
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