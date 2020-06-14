Коронавирус

FerraFerraЭксперт оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне

Специалист по биологической защите Георгий Фролов оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне. Так, по словам эксперта, вещества, которые чаще всего используются для обеззараживания бассейнов способствуют ликвидации вируса, что снижает риски заражения.
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с чего всё началось

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.
ТК Звезда00:58

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Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

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Учёный рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне

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Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

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Ученый оценил возможность заражения COVID-19 в бассейне

РЕН ТВ03:22

Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Комсомольская правда02:54

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне

Московский Комсомолец04:33

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

ТК Звезда00:58
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Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
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