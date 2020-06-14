Коронавирус

FerraFerraЭксперт оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне

Специалист по биологической защите Георгий Фролов оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне. Так, по словам эксперта, вещества, которые чаще всего используются для обеззараживания бассейнов способствуют ликвидации вируса, что снижает риски заражения.
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с чего всё началось

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.
ТК Звезда00:58

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Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Lenta.ru04:51

Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Комсомольская правда02:54

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне

Московский Комсомолец04:33

Ученый оценил возможность заражения COVID-19 в бассейне

РЕН ТВ03:22

Учёный рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне

Life.ru03:34

Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

РИА Новости02:35

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

ТК Звезда00:58
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
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Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
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Общество

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«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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ТАСС вчера в 14:32
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

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Новое обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office

Новый пакет обновления для Windows 10 привёл к появлению неполадок в работе офисного набора приложений от разработчика и некоторых сторонних программ.
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РИА Новости 02:59
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Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
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Сотрудники Великолукской межрайонной больницы просят помощи

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Путин рассказал, в чем сила России

Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
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В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
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В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

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РБК 12 июня в 13:21
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Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
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Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
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