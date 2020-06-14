Коронавирус
FerraЭксперт оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне
Специалист по биологической защите Георгий Фролов оценил возможность заразиться коронавирусом в бассейне. Так, по словам эксперта, вещества, которые чаще всего используются для обеззараживания бассейнов способствуют ликвидации вируса, что снижает риски заражения.
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с чего всё началось
Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.ТК Звезда00:58
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Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую возлюбленную
В честь 43-летия бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу устроил вечеринку, на которую позвал близких друзей и новую возлюбленную.
Вечерняя Москва 12 июня в 12:04
Религия
«Духовник Поклонской» отказался покидать монастырь
ИА Красная Весна 07:59
Авто
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Тарантас Ньюс вчера в 11:10
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс вчера в 05:13
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Технологии
Новое обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office
Новый пакет обновления для Windows 10 привёл к появлению неполадок в работе офисного набора приложений от разработчика и некоторых сторонних программ.
Дни24 02:09
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Игры
Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
Компанией Walkabout Games и разработчиками Different Tales был представлен тизер новой компьютерной игры Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest.
ВладТайм 06:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня считает, что погибший Захаров «спас» Ефремова
Российская телеведущая Виктория Боня заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров пожертвовал жизнью, чтобы спасти «загубленную алкоголем» душу артиста Михаила Ефремова.
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Шоу-бизнес
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
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Известия 12 июня в 15:52
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
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Общество
Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Экономика сегодня 03:59
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11