На ближайший месяц в качестве ориентира восстановления национальной валюты по паре USD/RUB рассматривается 76, а в следующем году возможен и курс 70 рублей за доллар, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

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