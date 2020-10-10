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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

На ближайший месяц в качестве ориентира восстановления национальной валюты по паре USD/RUB рассматривается 76, а в следующем году возможен и курс 70 рублей за доллар, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
«На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнёров России», — заявил он в беседе с «Российской газетой
».
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Кабмин одобрил проект выделения средств на выплаты на детей от трех до семи лет

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