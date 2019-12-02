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RT на русскомЭксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Эксперты рассказали о влиянии запуска газопровода «Сила Сибири» на экономику России
Газета.Ru01 декабря в 19:54
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