Политика
РИА НовостиЭксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Так эксперт прокомментировал слова главы немецкого МИД Хайко Мааса, заявившего, что транзит российского топлива через Украину должен продолжаться после 2019 года.
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Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Театры
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Культура
В Краснодаре покажут фильм-призер «Кинотавра»
Картину в 2019 году отметили на «Кинотавре» призами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.
Политика
Россия, Украина и ЕК проведут консультации по газу 20 ноября
Россия, Украина и Еврокомиссия в среду, 20 ноября, проведут очередные трехсторонние консультации по транзиту газа, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию представителя ЕК.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Армия и оружие
ВСУ потеряли комбрига на Донбассе
ВСУ потеряли командира 128-й горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростылева.
Политика
Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию
Ранее "Коммерсант" написал, что Минюст в ответе ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Транспорт
Аксенов анонсировал новые маршруты поездов в Крым
Аксенов рассказал, что планируется разработка железнодорожных маршрутов в Крым из Екатеринбурга, Мурманска, а также Кисловодска и Краснодара.
Здоровье
Внеплановые медкомиссии введет МВД и Минздрав России
Если заболевания с противопоказаниями к вождению будут подтверждены или водитель не явится на внеочередную медкомиссию, информация об этом будет передана в МВД для аннулирования действущих прав.
Спорт
Представлены номинанты The Game Awards 2019
Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена
Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Музыка
На Первом канале прокомментировали участие Бузовой в Евровидении-2020
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал участие российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в песенном конкурсе "Евровидение-2020".