России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Так эксперт прокомментировал слова главы немецкого МИД Хайко Мааса, заявившего, что транзит российского топлива через Украину должен продолжаться после 2019 года.

Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

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