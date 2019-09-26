Экономика
РИА НовостиЭксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
ТАСС26 сентября в 05:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
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Life.ru 16:38
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Политика
Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Австрии
Консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая экс-канцлером Себастьяном Курцем, по предварительным данным, лидирует на досрочных парламентских выборах в республике.
Известия 11:44
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
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Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
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РИА Новости вчера в 08:57
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ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России
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Путин простится с Жаком Шираком в Париже
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Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
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