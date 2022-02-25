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Эксперт оценила перспективы повышения цен на газ из-за «военной премии»

Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова.
REGNUM
Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%, примерно до 1650 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизили темпы роста до уровня чуть выше 1360 долларов.
РИА Новости
Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.
РИА Новости
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля, на торгах на лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 60% и составила около $1650 за тысячу кубометров голубого топлива.
REGNUM

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