Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова.
"Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля с.г. российскими Вооружёнными Силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой – обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.