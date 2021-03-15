Руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова оценила рассуждения экспертов о возможном крахе доллара. Сегодня существует ряд экономистов, которые из предсказаний обвала национальной валюты Соединенных Штатов Америки «сделали себе профессию».

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С чего всё началось Эксперт оценила вероятность краха доллара Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. РИА Новости 09:31