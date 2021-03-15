Аналитик Крашенинникова высказалась о вероятности краха доллара
Руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова оценила рассуждения экспертов о возможном крахе доллара. Сегодня существует ряд экономистов, которые из предсказаний обвала национальной валюты Соединенных Штатов Америки «сделали себе профессию».В источнике
С чего всё началось
Эксперт оценила вероятность краха доллара
Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
РИА Новости09:31