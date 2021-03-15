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ФАН
ФАН

Аналитик Крашенинникова высказалась о вероятности краха доллара

Руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова оценила рассуждения экспертов о возможном крахе доллара. Сегодня существует ряд экономистов, которые из предсказаний обвала национальной валюты Соединенных Штатов Америки «сделали себе профессию».В источнике
С чего всё началось

Эксперт оценила вероятность краха доллара

Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
РИА Новостивчера в 09:31

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Аналитик Крашенинникова оценила заявления экспертов о возможном обвале доллара

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Аналитик Крашенинникова высказалась о вероятности краха доллара

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Число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 248

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