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Эксперт опасается санкций в отношении долларовых сбережений россиян после выборов в США

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Эксперт финансовой сферы управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий опасается, что сбережения россиян в долларах могут попасть под санкции, если к власти в США придут демократы.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему опасно хранить деньги в долларах

Сбережения в долларах могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов.
ПРАЙМвчера в 19:08
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Телеканал 360°

Эксперт рассказал, как правильно хранить деньги накануне выборов в США

Телеканал 360°вчера в 06:31
Московский Комсомолец

Эксперт назвал опасность хранения денег в долларах

Московский Комсомолецвчера в 03:12
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему опасно хранить деньги в долларах

ПРАЙМвчера в 19:08
URA.Ru

Финансист предупредил о риске сбережений в долларах

URA.Ruвчера в 22:20
ТК Звезда

Эксперт предостерег россиян от хранения денег в долларах

ТК Звездавчера в 20:04
Общественная служба новостей

Россиянам объяснили, почему опасно хранить сбережения в долларах

Общественная служба новостейвчера в 19:36
Lenta.ru

Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

Lenta.ruвчера в 02:05

В Омске больных COVID-19 из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава

В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, которые вечером 27 октября приехали к зданию регионального Минздрава с больными коронавирусом из-за отказа разместить их во всех больницах города.
Коммерсантъвчера в 16:16

Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза России иметь счета за рубежом

Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".
Газета.Ru03:20

Суд отказался арестовать обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталовых

Вдова и дочь Баталова обвинили 73-летнего Цивина и его жену 72-летнюю Дрожжину в том, что те обманным путем, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности, завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммой денег и архивными документами.
Комсомольская правда26 октября в 12:51

Двое погибли и трое пострадали в ходе перестрелки в Чечне

Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах, в селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и один гражданский, еще трое пострадали.
ТАССвчера в 11:17

314 случаев коронавируса в Ростовской области выявили за сутки

Новые инфицирования зафиксированы в 24 городах и районах региона, наибольший прирост носителей коронавируса отмечен в Ростове-на-Дону — заболели сразу 172 горожанина, в Сальском районе — 40 зараженных за сутки, в Новошахтинске — диагноз подтвердился у 36 человек.
Kursk.com04:40

Apple делает суперпрочное защитное стекло для iPhone

Новая патентная заявка указывает на то, что Apple работает над созданием нового защитного стекла для изогнутых и сгибающихся экранов, которое будет более устойчивым к появлению царапин, трещин и в целом будет более долговечными.
iXBT.com04:29

Глава ростовского минздрава ушла в отставку после гибели больных коронавирусом на ИВЛ

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку на фоне скандала с гибелью пациентов из-за нехватки кислорода в «коронавирусном» госпитале.
Православие и Мирвчера в 07:47

В Удмуртии возбудили дело за отрицание уничтожения евреев в годы ВОВ

«По данным следствия, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года мужчина в одной из социальных сетей в интернете разместил материалы, содержащие отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, одобрение совершенных нацистами насильственных действий и мировоззрения идеологов нацизма», — говорится в сообщении.
Известия04:45

Кормье сообщил об отказе Нурмагомедова избивать Гэтжи на глазах родителей

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не хотел причинять боль американцу Джастину Гэтжи на глазах его родителей, поэтому завершил бой удушающим приемом.
РБК спортвчера в 02:32

Рост цен на нефть остаётся ограниченным

В ближайшие дни медвежий потенциал Brent будет сохраняться, а перспективы роста останутся ограниченными, прежде всего, в условиях общего уклонения от рисков на фоне новых рекордов по заболеваемости коронавирусом в мире, а также неопределенности с фискальными стимулами и президентскими выборами в Штатах.
REGNUM03:01

Счетная палата впервые составила собственный прогноз по экономике России

Стресс-сценарий второй волны COVID-19 и новых ограничений Консервативный сценарий прогноза Счетной палаты предполагает более жесткое прохождение мировой экономикой и отчасти Россией второй волны пандемии COVID-19 осенью и зимой 2020 – 2021 годов и, возможно, весной 2021 года.
РБК03:00