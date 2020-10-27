Эксперт опасается санкций в отношении долларовых сбережений россиян после выборов в США
Эксперт финансовой сферы управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий опасается, что сбережения россиян в долларах могут попасть под санкции, если к власти в США придут демократы.В источнике
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Сбережения в долларах могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов.
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