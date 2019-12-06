Экономика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев. Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 г.
Читать в источнике
Комментировать473
с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес
» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
РБК05 декабря в 16:25

Подробнее о событии

Эксперт опроверг взыскание «Нафтогазом» $2,1 млрд c «Газпрома»

Известиявчера в 06:11

Показаться победителями. Почему «Нафтогаз» не взыскивал с «Газпрома» 2 млрд

Телеканал 360°вчера в 05:55

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

РБК05 декабря в 16:25

На Украине заявили о взыскании с «Газпрома» 2,1 миллиарда долларов

РИА Новости05 декабря в 21:39

Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»

Московский Комсомолец05 декабря в 16:56

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

Газета.Ruвчера в 01:58

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

Lenta.ru05 декабря в 15:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ вчера в 12:30
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК вчера в 21:37
Армия и оружие

В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе

РИА Новости вчера в 07:03
Политика

Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках

В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Газета.Ru вчера в 12:12
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru вчера в 01:03
Политика

Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.
RT на русском вчера в 23:32
Хоккей

Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» против «Аризоны»

Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. В составе «пингвинов» шайбу забросил Евгений Малкин.
Sportbox.RU вчера в 21:30
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru вчера в 05:25
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Политика

Зеленский назвал безопасность условием амнистии в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский признал возможность амнистии на Донбассе при условии установления безопасности и появления возможности для проведения выборов в регионе.
Телеканал 360° вчера в 15:58
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Обстоятельства происшествия выясняются.
РИА Новости вчера в 23:42
Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд.
Российская газета вчера в 14:24
Футбол

Дюмин и Левитин посетили новый футбольный манеж в Туле

Тульские новости вчера в 14:22
Авто

Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве

В марте 2020 года на стенде Italdesign продемонстрируют серийный Nissan GT-R50 – первый плод сотрудничества двух компаний.
110km.ru 05 декабря в 03:59
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Avia.pro вчера в 22:13
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru 05 декабря в 11:49
Футбол

Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

Спорт день за днем вчера в 12:10
Футбол

«Интер» и «Рома» разошлись миром в итальянской Серии А

Футбольный миланский клуб "Интер" и команда "Рома" не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура итальянской футбольной Серии А. Игра проходила на поле миланского стадион "Сен-Сироор" и закончилась с ничейным счетом 0:0.
REGNUM 00:05
Политика

Пушков сравнил идею Зеленского о «муниципальной страже» с Comedy Club

Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» — нежизнеспособна, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 17:14
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета вчера в 10:45
Общество

Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит

Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Футбол

СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана

Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.
Sportbox.RU вчера в 11:05
Происшествия

В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Коммерсантъ 05 декабря в 20:59
Музыка

Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»

17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:58
Политика

В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным

«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.
RT на русском вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное