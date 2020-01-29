Солозобов \: нефтепереработка Беларуси рухнет из-за балтийского транзита Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс не исключил, что республика построит государственный терминал для перевалки нефти для Беларуси.

с чего всё началось

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Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ

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