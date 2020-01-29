Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаЭксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы. Отказ от российской нефти и попытки наладить реверсные закупки приведут к нежизнеспособности белорусской нефтеперерабатывающей отрасли, сказал глава «Международной энергополитики» Юрий Солозобов.
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Балтийский транзит погубит нефтепереработку Беларуси, заявил эксперт

Солозобов \: нефтепереработка Беларуси рухнет из-за балтийского транзита Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс не исключил, что республика построит государственный терминал для перевалки нефти для Беларуси.
Sputnik Латвия27 января в 12:30

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Балтийский транзит назвали угрозой белорусским НПЗ

Телеканал 360°вчера в 23:15

Белорусским НПЗ предсказали крах из-за замены российской нефти

URA.Ruвчера в 22:20

Уход от российской нефти может стать угрозой для существования белорусских НПЗ

ФАНвчера в 22:03

Эксперт предрек крах белорусским НПЗ из-за замены российской нефти

РЕН ТВвчера в 21:32

«Логистика не работает, экономика не работает»: Солозобов расписал проблемы Минска при балтийском транзите

Царьградвчера в 21:32

Крах НПЗ Белоруссии предрекли из-за отказа от российской нефти

News.ruвчера в 20:58

Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти

РИА Новостивчера в 20:35
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Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Нева Спорт вчера в 14:09
Баскетбол

Овечкин вышел на лёд под номером погибшего Коби Брайанта

Life.ru вчера в 21:56
Экономика

Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
EastRussia вчера в 23:37
Энергетика

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
РБК вчера в 21:01
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru 27 января в 22:19
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск 28 января в 20:39
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

REGNUM вчера в 21:01
Происшествия

В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 14:34
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru вчера в 13:28
Политика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России»

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
ТК Звезда 28 января в 06:47
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Интермонитор.ру вчера в 07:39
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК вчера в 10:41
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру 28 января в 15:02
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Life.ru 27 января в 20:00
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты вчера в 01:41
Политика

США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Известия вчера в 14:06
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск вчера в 11:24
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
РЕН ТВ 28 января в 06:02
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Экономика

В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ

Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Накануне.Ru вчера в 16:11
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 27 января в 14:35
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
REGNUM вчера в 14:06
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° 28 января в 12:02
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