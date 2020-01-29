Общество
Экспресс газетаЭксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы. Отказ от российской нефти и попытки наладить реверсные закупки приведут к нежизнеспособности белорусской нефтеперерабатывающей отрасли, сказал глава «Международной энергополитики» Юрий Солозобов.
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Солозобов \: нефтепереработка Беларуси рухнет из-за балтийского транзита Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс не исключил, что республика построит государственный терминал для перевалки нефти для Беларуси.Sputnik Латвия27 января в 12:30
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Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Баскетбол
Овечкин вышел на лёд под номером погибшего Коби Брайанта
Экономика
Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России»
«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»
В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
США расширили антироссийские санкции
Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Экономика
В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ
Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.