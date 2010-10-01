Избежать разницы между ростом пенсий и падением зарплат в стране можно с помощью проводимой государством социальной политики, которая и обусловила введение пенсионной реформы, подчеркнул эксперт.

Общество Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки. 1,3K

Футбол Роналду выложил фото со своей девушкой Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Наука Объяснена необычная особенность коронавируса Необычное свойство SARS-CoV-2 объясняется в статье, опубликованной в журнале Chaos. 10

Общество Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины. 1,5K

Футбол РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи» Решение судьи назначить второе пенальти на 88-й минуте матча «Спартак» ‒ «Сочи» было ошибочным, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии.

Общество В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS. 267

Здоровье В Астраханской области возобновляют работу детские сады Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора, дошкольные образовательные учреждения, читальные залы и школы искусств откроются в ближайшее время. 9

Здоровье Здравоохранение Саратовской области испытывает острый дефицит кадров Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики. 20

Экономика Российские магазины решили ориентироваться на бедных Две крупнейшие в стране продуктовые сети «Магнит» и X5 Retail Group также начинают ориентироваться на покупателей с низким уровнем дохода. 3

Экономика ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина. 161

Политика Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии. 5

Политика Порошенко выступил против Лукашенко Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на протесты в Белоруссии и выступил против репрессивных методов, применяемых властями.

Здоровье Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.

Политика В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. 349