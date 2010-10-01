Экономика

Слово и ДелоСлово и ДелоЭксперт отметил роль социальной политики президента в повышении пенсий

Избежать разницы между ростом пенсий и падением зарплат в стране можно с помощью проводимой государством социальной политики, которая и обусловила введение пенсионной реформы, подчеркнул эксперт.
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Эксперт отметил роль социальной политики президента в повышении пенсий

Слово и Дело12:58

Экономист Ордов не видит причин сокращения пенсионных обязательств в России

iReactor11:34

Ордов рассказал, как повышение пенсии отразится на продолжительности жизни

ФАН09:08

Социальная политика президента привела к новому повышению пенсий

Экономика сегодня05:56
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Происшествия

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
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Политика

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform 09:08
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Общество

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
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Шоу-бизнес

Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину

RuNews24.ru вчера в 18:43
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Футбол

Роналду выложил фото со своей девушкой

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Газета.Ru 11:12
Наука

Объяснена необычная особенность коронавируса

Необычное свойство SARS-CoV-2 объясняется в статье, опубликованной в журнале Chaos.
Lenta.ru 09:02
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Общество

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
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Футбол

РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»

Решение судьи назначить второе пенальти на 88-й минуте матча «Спартак» ‒ «Сочи» было ошибочным, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии.
Ведомости 09:46
Общество

В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам

На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:20
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Кино

Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

ToDay News Ufa 06:18
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Общество

ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».
REGNUM 01:11
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Футбол

В «Аргентинос Хуниорс» отвергли предложение российского клуба по трансферу Фаусто Вера

Ранее вице-президент клуба "Аргентинос Хуниорс" Хави Пе.дер заявил, что клуб продолжает переговоры с европейскими клубами по трансферу Фаусто Вера.
Bobsoccer 13:17
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Здоровье

В Астраханской области возобновляют работу детские сады

Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора, дошкольные образовательные учреждения, читальные залы и школы искусств откроются в ближайшее время.
ГТРК Лотос 06:22
9
Здоровье

Здравоохранение Саратовской области испытывает острый дефицит кадров

Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики.
REGNUM 01:44
20
Экономика

В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет

Накануне в ПФР напомнили, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Ведомости 12:59
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Экономика

Российские магазины решили ориентироваться на бедных

Две крупнейшие в стране продуктовые сети «Магнит» и X5 Retail Group также начинают ориентироваться на покупателей с низким уровнем дохода.
Lenta.ru 12:59
3
Общество

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 04:03
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Армия и оружие

Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем

РБК 13:26
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Футбол

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

РИА Новости 11:30
Экономика

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК 10:07
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Политика

Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко

Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии.
Lenta.ru 13:17
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Происшествия

Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

РБК 13:21
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Гаджеты

Microsoft представила смартфон-книжку Surface Duo

Деловое.ТВ 12:12
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Общество

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
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Политика

Порошенко выступил против Лукашенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на протесты в Белоруссии и выступил против репрессивных методов, применяемых властями.
Lenta.ru 13:08
Здоровье

Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон

Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Происшествия

Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори

В Москве ребенок, привитый от кори, умер через три дня после вакцинации от врожденной патологии, его смерть, предварительно, не связана с прививкой.
РБК 11:23
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Политика

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
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Происшествия

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс 07:25
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Происшествия

В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека

В результате происшествия погибли три человека, включая машиниста, ещё шестеро пострадали, сообщает транспортная полиция Великобритании.
RT на русском 11:41
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