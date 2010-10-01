Экономика
Слово и ДелоЭксперт отметил роль социальной политики президента в повышении пенсий
Избежать разницы между ростом пенсий и падением зарплат в стране можно с помощью проводимой государством социальной политики, которая и обусловила введение пенсионной реформы, подчеркнул эксперт.
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Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Действующий президент отметил, что на улицах чинят беспорядки лишь люди с криминальным прошлым и безработные.
NewInform 09:08
Общество
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
RuNews24.ru вчера в 18:43
Футбол
Роналду выложил фото со своей девушкой
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Газета.Ru 11:12
Наука
Объяснена необычная особенность коронавируса
Необычное свойство SARS-CoV-2 объясняется в статье, опубликованной в журнале Chaos.
Lenta.ru 09:02
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
Футбол
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Решение судьи назначить второе пенальти на 88-й минуте матча «Спартак» ‒ «Сочи» было ошибочным, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии.
Ведомости 09:46
Общество
В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам
На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:20
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
ToDay News Ufa 06:18
Общество
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».
REGNUM 01:11
Футбол
В «Аргентинос Хуниорс» отвергли предложение российского клуба по трансферу Фаусто Вера
Ранее вице-президент клуба "Аргентинос Хуниорс" Хави Пе.дер заявил, что клуб продолжает переговоры с европейскими клубами по трансферу Фаусто Вера.
Bobsoccer 13:17
Здоровье
В Астраханской области возобновляют работу детские сады
Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора, дошкольные образовательные учреждения, читальные залы и школы искусств откроются в ближайшее время.
ГТРК Лотос 06:22
Здоровье
Здравоохранение Саратовской области испытывает острый дефицит кадров
Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики.
REGNUM 01:44
Экономика
В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет
Накануне в ПФР напомнили, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Ведомости 12:59
Экономика
Российские магазины решили ориентироваться на бедных
Две крупнейшие в стране продуктовые сети «Магнит» и X5 Retail Group также начинают ориентироваться на покупателей с низким уровнем дохода.
Lenta.ru 12:59
Общество
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 04:03
Экономика
ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК 10:07
Политика
Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко
Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии.
Lenta.ru 13:17
Гаджеты
Microsoft представила смартфон-книжку Surface Duo
Деловое.ТВ 12:12
Общество
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
Политика
Порошенко выступил против Лукашенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на протесты в Белоруссии и выступил против репрессивных методов, применяемых властями.
Lenta.ru 13:08
Здоровье
Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон
Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Происшествия
Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори
В Москве ребенок, привитый от кори, умер через три дня после вакцинации от врожденной патологии, его смерть, предварительно, не связана с прививкой.
РБК 11:23
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс 07:25
Происшествия
В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека
В результате происшествия погибли три человека, включая машиниста, ещё шестеро пострадали, сообщает транспортная полиция Великобритании.
RT на русском 11:41