Экономика

Вести.RuВести.RuЭксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Президент Alan B. Lancz & Associates, Алан Ланц, безошибочно спрогнозировавший кризисы 1987 и 2008 годов, заявил о решающем моменте, наступившем для американских рынков. По мнению эксперта, следующие 45 дней могут стать самыми критическими в финансовой истории США.
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Коронавирус превратит США во второстепенную державу

Ридус17:24

«Следующие 45 дней – самый критичный момент в финансовой истории США» – мнение эксперта, заработавшего на кризисе 2008 года

Financial One06:28

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Вести.Ru02:14
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
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Политика

Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
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Авто

У Lexus появится новый флагманский кроссовер

Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 06:28
Наука

Рабочую температуру кубитов повысили

Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 13:40
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Игры

В мае на мобильных устройствах выйдет Atom RPG

Релиз Atom RPG на устройствах под управлением iOS и Android состоится в мае.
CyberSport.ru вчера в 03:35
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Футбол

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Происшествия

На Кубани подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 16 апреля 2020, 11:47 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля.
REGNUM 04:47
Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
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Шоу-бизнес

Константин Меладзе распустил группу MBAND

Продюсер Константин Меладзе все-таки решил распустить группу MBAND.
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
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Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ 17:01
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Кино

Культовый квест Myst станет сериалом

Кinomania 06:48
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Здоровье

Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо

Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
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Происшествия

В Южно-Сахалинске снова «заминировали» борт из Москвы

Звонки неизвестных с сообщениями о минировании бортов, вылетающих по всем направлениям из столичного аэропорта Шереметьево, в последнее время превратились в какую-то традицию — например, 8 апреля злоумышленники сообщили о бомбах, заложенных вообще во всех лайнерах, находившихся в этой воздушной гавани Москвы.
Сахалин.Инфо 19:08
Общество

Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ 15:37
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Наука

Древние люди использовали каменные шары для дробления костей

Шарообразные орудия из камня применялись для дробления костей животных, а также для извлечения костного мозга.
Слово и Дело 09:21
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 41 человека

По данным пресс-службы губернатора региона, новые случаи выявили на 11 территориях. Наибольшее число заболевших – 14 человек – из Батайска.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:29
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