Экономика
Вести.RuЭксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Президент Alan B. Lancz & Associates, Алан Ланц, безошибочно спрогнозировавший кризисы 1987 и 2008 годов, заявил о решающем моменте, наступившем для американских рынков. По мнению эксперта, следующие 45 дней могут стать самыми критическими в финансовой истории США.
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Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Экономика
Страны Европы приблизились к краху
Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
Политика
Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США
Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 06:28
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 13:40
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Игры
В мае на мобильных устройствах выйдет Atom RPG
Релиз Atom RPG на устройствах под управлением iOS и Android состоится в мае.
CyberSport.ru вчера в 03:35
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Происшествия
На Кубани подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 16 апреля 2020, 11:47 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля.
REGNUM 04:47
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Шоу-бизнес
Константин Меладзе распустил группу MBAND
Продюсер Константин Меладзе все-таки решил распустить группу MBAND.
Super.ru 08:20
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ 17:01
Культура
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов
Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Кино
Культовый квест Myst станет сериалом
Кinomania 06:48
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо
Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
Происшествия
В Южно-Сахалинске снова «заминировали» борт из Москвы
Звонки неизвестных с сообщениями о минировании бортов, вылетающих по всем направлениям из столичного аэропорта Шереметьево, в последнее время превратились в какую-то традицию — например, 8 апреля злоумышленники сообщили о бомбах, заложенных вообще во всех лайнерах, находившихся в этой воздушной гавани Москвы.
Сахалин.Инфо 19:08
Общество
Мединского исключили из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ 15:37
Наука
Древние люди использовали каменные шары для дробления костей
Шарообразные орудия из камня применялись для дробления костей животных, а также для извлечения костного мозга.
Слово и Дело 09:21
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 41 человека
По данным пресс-службы губернатора региона, новые случаи выявили на 11 территориях. Наибольшее число заболевших – 14 человек – из Батайска.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:29