Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.
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с чего всё началось

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.
URA.Ruвчера в 10:23

Подробнее о событии

В России нашли замену подорожавшим турецким курортам

Lenta.ru03:17

В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

Газета.Ruвчера в 08:49

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 14:42

Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ

Царьградвчера в 11:38

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

URA.Ruвчера в 10:23

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Rambler News Serviceвчера в 09:33

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

РИА Новостивчера в 19:07
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Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском 12:28
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
ИА Новороссия 04:53
Общество

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

News.ru 09:26
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
РБК 12:17
Технологии

Разработан метод спасения осетра от браконьеров

МедиаПоток вчера в 08:16
Общество

«Ленрезерв» откроет выставку у Пискаревского кладбища вместо ресторана

Мойка78 12:28
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма 07:08
Общество

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

ТВ Центр 04:20
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru вчера в 09:06
Происшествия

У вылетевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
ТАСС 13:29
Спорт

ВАДА отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА статуса и отстранить Россию от международных соревнований.
Ньюс-НН вчера в 05:57
Хоккей

Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Матч ТВ 05:05
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Глава России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться "вторая Сребреница".
Газета.Ru 13:25
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Шоу-бизнес

Сябитова высказалась о новом браке Петросяна

Телеведущая Роза Сябитова дала свою оценку браку между Евгением Петросяном и его молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше своего супруга на 44 года.
Москва 24 13:29
Финансы

Курс евро может обвалиться до рекордного минимума к Новому году

Курс доллара незначительно снизился в начале новой недели. В понедельник, 9 декабря доллар подешевел на 18 копеек до 63,57.
Свободная Пресса вчера в 13:06
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин

Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
МедиаПоток 11:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину.
REGNUM 10:41
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Футбол

Божовича во вторник могут уволить из «Крыльев Советов»

Во вторник главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович может быть отправлен в отставку с занимаемой должности.
ProstoProSport вчера в 17:25
Происшествия

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС 07:24
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости 11:57
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Общество

В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии

Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 08:45
Происшествия

В Петербурге директора «Метростроя» задержали по делу о растрате

В Петербурге правоохранительные органы задержали гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, сообщила пресс-служба компании.
Новая газета 11:34
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