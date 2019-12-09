После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.

с чего всё началось

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.

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