Путешествия
РИА НовостиЭксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.
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После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.URA.Ruвчера в 10:23
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Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
Царьградвчера в 11:38
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