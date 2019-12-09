Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
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