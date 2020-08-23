Эксперт перечислил главные правила инвестирования для новичков

ИА Красная Весна 17

Ставки по депозитам снижаются, поэтому переход денежных средств с вкладов на фондовый рынок увеличивается. Связи с этим заместитель председателя правления ФГ БКС Станислав Новиков рассказал о трех важных правилах свободных средств для неопытных россиян на фондовом рынке.