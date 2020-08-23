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News-24.ru
News-24.ru

Эксперт перечислил главные правила инвестирования для новичков

Ставки по депозитам снижаются, поэтому переход денежных средств с вкладов на фондовый рынок увеличивается. Связи с этим заместитель председателя правления ФГ БКС Станислав Новиков рассказал о трех важных правилах свободных средств для неопытных россиян на фондовом рынке.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газетавчера в 01:00
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Газета.Ru

Эксперт дал советы по инвестированию для новичков

Газета.Ruвчера в 14:33
Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правдавчера в 12:14
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостейвчера в 02:50
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ruвчера в 03:47
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПрессвчера в 02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ruвчера в 01:50
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газетавчера в 01:00

Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
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РИА Новости04:46

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Руководитель направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко на форуме «Армия-2020» заявил, что аппарат будут превращать в «подводный космический корабль», куда поставят дополнительное оборудование.
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Взгляд.ру07:09
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