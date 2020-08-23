Эксперт перечислил главные правила инвестирования для новичков
Ставки по депозитам снижаются, поэтому переход денежных средств с вкладов на фондовый рынок увеличивается. Связи с этим заместитель председателя правления ФГ БКС Станислав Новиков рассказал о трех важных правилах свободных средств для неопытных россиян на фондовом рынке.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков
О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газетавчера в 01:00
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