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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт перечислил правила выгодного обмена валюты

Для максимально выгодного обмена валюты необходимо отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение российского рубля в ближайшее время, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству "Прайм".В источнике
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы главные правила выгодного обмена валют

Lenta.ru03:35
Телеканал 360°

Эксперт рассказал, как выгоднее всего менять валюту

Телеканал 360°20:29
Пятый канал

«Не покупайте в обменниках»: финансист рассказал, как выгоднее всего поменять валюту

Пятый канал00:38
Известия

Эксперт раскрыл секрет обмена валюты с наибольшей выгодой

Известия22:54
ФАН

Финансист дал рекомендации по обмену валюты с наибольшей выгодой

ФАН21:11
Газета.Ru

Эксперт перечислил правила выгодного обмена валюты

Газета.Ru01:29
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

ПРАЙМ18:02

В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Новосибирской области.
В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком
РИА Новости04:24

На сайте госуслуг начали выдавать сертификат о вакцинации от коронавируса

Москва, 2 января 2021, 16:48 — REGNUM На портале государственных услуг стал доступен сервис, с помощью которого граждане России, вакцинированные против коронавируса, могут получить сертификат, удостоверяющий это.
REGNUMвчера в 08:48