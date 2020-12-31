Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт перечислил правила выгодного обмена валюты

Для максимально выгодного обмена валюты необходимо отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение российского рубля в ближайшее время, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству "Прайм".В источнике
Версия-Саратов
Невские Новости
Дни24
Комсомольская правда
Пятый канал
РЕН ТВ
ПРАЙМ
Рабочий путь (г. Смоленск)
9111.ru
ФАН
Live24
Известия
Экономика сегодня
Deita.ru
Наша версия
Lenta.ru
Gazeta.SPb
АБН
Телеканал 360°
Радио Sputnik
iReactor
РИА Новости
Политика Сегодня
Город24
Volga-Day
Газета.Ru
ФедералПресс
Рамблер
URA.Ru
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы главные правила выгодного обмена валют

Lenta.ru03:35
Телеканал 360°

Эксперт рассказал, как выгоднее всего менять валюту

Телеканал 360°20:29
ФАН

Финансист дал рекомендации по обмену валюты с наибольшей выгодой

ФАН21:11
Пятый канал

«Не покупайте в обменниках»: финансист рассказал, как выгоднее всего поменять валюту

Пятый канал00:38
URA.Ru

Назван способ поменять валюту с наибольшей выгодой

URA.Ru19:34
News.ru

Финансист рассказал, как с выгодой менять валюту

News.ru18:49
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

ПРАЙМ18:02

Эксперты назвали вероятных лидеров российского рынка акций в 2021 году

Российский рынок акций обладает значительным потенциалом роста в этом году, чему в немалой степени поможет существенная доля зрелых компаний, имеющих возможности платить хорошую дивидендную доходность, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.
Российская газета22:00

Российского лыжника Червоткина оштрафовали за столкновение в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Алексей Червоткин был оштрафован за столкновение с соотечественником Евгением Беловым в гонке с общим стартом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Швейцарии.
SM News03:27

Компания LG представила новые прозрачные OLED-экраны

Что касается нового продукта, то компания LG может похвастаться тем, что её технология прозрачных OLED-экранов обеспечивает прозрачность в 40%, по сравнению с существующими прозрачными ЖК-экранами, которые обеспечивают прозрачность только 10%.
МИТ31.12.2020 в 07:37