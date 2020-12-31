Компания LG представила новые прозрачные OLED-экраны

Что касается нового продукта, то компания LG может похвастаться тем, что её технология прозрачных OLED-экранов обеспечивает прозрачность в 40%, по сравнению с существующими прозрачными ЖК-экранами, которые обеспечивают прозрачность только 10%.