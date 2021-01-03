Ученые выяснили, что долголетие мужчин зависит от времени секса

Американские ученые провели опрос среди 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и выяснили, что те из них, кто занимается сексом не менее 5-ти раз в месяц, обычно делает это в утренние часы, сразу после пробуждения – таковых оказалось почти 75%.