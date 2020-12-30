Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт перечислил правила выгодного обмена валюты

Для максимально выгодного обмена валюты необходимо отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение российского рубля в ближайшее время, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству "Прайм".В источнике
Невские Новости
Дни24
Комсомольская правда
Пятый канал
РЕН ТВ
ПРАЙМ
Рабочий путь (г. Смоленск)
9111.ru
ФАН
Live24
Известия
Экономика сегодня
Наша версия
Lenta.ru
Gazeta.SPb
АБН
Телеканал 360°
Радио Sputnik
iReactor
РИА Новости
Политика Сегодня
Volga-Day
Газета.Ru
ФедералПресс
Рамблер
URA.Ru
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии
URA.Ru

Назван способ поменять валюту с наибольшей выгодой

URA.Ru19:34
Пятый канал

«Не покупайте в обменниках»: финансист рассказал, как выгоднее всего поменять валюту

Пятый канал00:38
ФАН

Финансист дал рекомендации по обмену валюты с наибольшей выгодой

ФАН21:11
Телеканал 360°

Эксперт рассказал, как выгоднее всего менять валюту

Телеканал 360°20:29
Lenta.ru

Названы главные правила выгодного обмена валют

Lenta.ru03:35
News.ru

Финансист рассказал, как с выгодой менять валюту

News.ru18:49
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

ПРАЙМ18:02

Норвежская DNV GL отказалась выдавать «Северному потоку — 2» сертификат

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL, международное сертификационное и классификационное общество, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска) отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" после завершения его строительства из-за страха перед американскими санкциями.
Норвежская DNV GL отказалась выдавать «Северному потоку — 2» сертификат
REGNUM01:56

В Мексике врач попала в больницу с воспалением мозга после вакцинации препаратом Pfizer

Врач в Мексике после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer попала в больницу с судорогами, затрудненным дыханием, кожной сыпью и подозрением на энцефаломиелит - воспаление головного и спинного мозга, пишет Reuters со ссылкой на местное министерство здравоохранения.
Ruposters.ru04:58