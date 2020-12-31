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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт перечислил правила выгодного обмена валюты

Для максимально выгодного обмена валюты необходимо отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение российского рубля в ближайшее время, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству "Прайм".В источнике
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе.
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Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
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