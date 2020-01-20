Авто

ToDay News UfaToDay News UfaЭксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой

Страдают механическая коробка, автоматическая трансмиссия, шины и ступичные подшипники, тормозная система, подвеска.
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с чего всё началось

Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.
За рулем02:00

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Названы пять способов «убить» машину зимой

Tvoe-avto.com10:47

Названы пять способов навредить своему автомобилю зимой

Известия11:46

Названы пять способов «убить» автомобиль зимой

Автоновости дня11:39

Эксперт назвал способы «убить» машину зимой

News.ru10:51

Эксперт назвал пять способов, как «убить» машину зимой

Тарантас Ньюс12:08

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости10:13

Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

За рулем02:00
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс 14:01
Политика

Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
РИА Новости 10:55
Политика

Глава Чечни создал консультативный совет

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал консультативный совет из числа бывших членов местного правительства и начальников администраций, работавших с первым президентом республики.
Аргументы и Факты 15:10
Происшествия

Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Lenta.ru 15:17
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 09:08
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец 12:01
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике

Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
Privet-Rostov.ru 11:11
Экономика

Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ

Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
REGNUM 16:09
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.
ТАСС 01:55
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Вести.Ru 15:45
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников

19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Live24 07:12
Политика

Власти США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Соединенные Штаты планируют ужесточить правила выдачи визы для беременных туристов, чтобы прекратить "родильный туризм".
МонаВиста 10:25
Происшествия

Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ

Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
РБК 15:02
Политика

Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора

RT на русском 09:53
Общество

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Ленобласти пьяные школьники изнасиловали почтальона

Пострадавшая 23-летняя девушка, которая работает почтальоном, заявила, что двое несовершеннолетних, учащихся 8 и 9 классов, набросились на нее и надругались.
Московский Комсомолец 03:35
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны Белоруссии

BFM.ru 14:20
Общество

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
REGNUM 00:24
Хоккей

Овечкин признан первой звездой недели НХЛ

Sport.ru 12:59
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
REGNUM 07:33
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр 01:09
Общество

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub

В Минэкономике предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Piter.tv 03:54
Здоровье

В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Век 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
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