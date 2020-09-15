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Lenta.ru
Lenta.ru

Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фото вышедшего из комы Алексея Навального словами «точно не "Новичок"». По мнению эксперта, пациент выглядит вполне нормально. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
Комсомольская правда08:10
Подробнее о событии
Lenta.ru

Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Lenta.ru12:25
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы

Национальная служба новостей11:46
РИА Новости

Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы

РИА Новости11:15
ГЛАС.RU

Специалист по химическому оружию дал оценку фотоснимка, опубликованного Алексеем Навальным

ГЛАС.RU11:42
ИА Красная Весна

Эксперт по химоружию: если Навального и отравили, то точно не «Новичком»

ИА Красная Весна11:30
News.ru

Эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото

News.ru11:45
Взгляд.ру

Эксперт: Фото Навального говорит о неправдободобности его отравления «Новичком»

Взгляд.ру10:10

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ruвчера в 09:34
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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