Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фото вышедшего из комы Алексея Навального словами «точно не "Новичок"». По мнению эксперта, пациент выглядит вполне нормально. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».В источнике
С чего всё началось
Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»
«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
Комсомольская правда08:10
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