Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Если его не перехватит «МЮ»

Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал понять руководству клуба, что команде нужно усиление в атаке и лондонцы, которые уже вели переговоры с "Реалом" по Бэйлу, вернулись к этому вопросу на фоне заявлений мадридистов о том, что они готовы пойти на выплату части зарплаты валлийца.