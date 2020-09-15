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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы

Никулин уточнил, что Скрипалю оказали помощь быстрее, чем Навальному, но первый был в тяжелом состоянии намного дольше, а публика его не видела.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
Комсомольская правда08:10
Подробнее о событии
Lenta.ru

Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Lenta.ru12:25
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы

Национальная служба новостей11:46
РИА Новости

Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы

РИА Новости11:15
ГЛАС.RU

Специалист по химическому оружию дал оценку фотоснимка, опубликованного Алексеем Навальным

ГЛАС.RU11:42
ИА Красная Весна

Эксперт по химоружию: если Навального и отравили, то точно не «Новичком»

ИА Красная Весна11:30
News.ru

Эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото

News.ru11:45
Взгляд.ру

Эксперт: Фото Навального говорит о неправдободобности его отравления «Новичком»

Взгляд.ру10:10

Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Если его не перехватит «МЮ»

Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал понять руководству клуба, что команде нужно усиление в атаке и лондонцы, которые уже вели переговоры с "Реалом" по Бэйлу, вернулись к этому вопросу на фоне заявлений мадридистов о том, что они готовы пойти на выплату части зарплаты валлийца.
Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Если его не перехватит «МЮ»
Вести.Ru11:30

В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч08:54
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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Вулканический пепел оказался опасным для глобального климата Земли

Изучая последствия извержения вулкана Келуд, который располагается на в Индонезии на острове Ява, ученые из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что вулканический пепел оказывает гораздо большее влияние на атмосферу Земли, чем считалось ранее.
Новый Век07:30
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Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс07:46
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUM07:07
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