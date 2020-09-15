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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы

Никулин уточнил, что Скрипалю оказали помощь быстрее, чем Навальному, но первый был в тяжелом состоянии намного дольше, а публика его не видела.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
Комсомольская правдавчера в 08:10
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Специалист по химическому оружию дал оценку фотоснимка, опубликованного Алексеем Навальным

ГЛАС.RUвчера в 11:42
Lenta.ru

Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Lenta.ruвчера в 12:25
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы

Национальная служба новостейвчера в 11:46
News.ru

Эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото

News.ruвчера в 11:45
Царьград

«Выглядит не вполне нормально»: Эксперт взглянул на фото Навального и выдал две версии «отравления»

Царьградвчера в 13:25
ИА Красная Весна

Эксперт по химоружию: если Навального и отравили, то точно не «Новичком»

ИА Красная Веснавчера в 11:30
Взгляд.ру

Эксперт: Фото Навального говорит о неправдободобности его отравления «Новичком»

Взгляд.рувчера в 10:10

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27

В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
REGNUM18:36
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ESA выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов

Европейское космическое агентство (ESA) 15 сентября подписало соглашение на сумму в 129,4 млн евро с промышленным консорциумом во главе с немецкой спутниковой компанией OHB на создание космического аппарата HERA, который предназначен для защиты Земли от угрожающих ей астероидов.
РЕН ТВ18:12

Предсказаны результаты боев Нурмагомедова с Гейджи и Тайсона с Джонсом

Говоря о поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом смешанных боевых искусств Джастином Гейджи 24 октября, Исмаилов предсказал победу российского спортсмена.
Невские Новостивчера в 16:55

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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