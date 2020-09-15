Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы
Никулин уточнил, что Скрипалю оказали помощь быстрее, чем Навальному, но первый был в тяжелом состоянии намного дольше, а публика его не видела.В источнике
С чего всё началось
Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»
«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
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