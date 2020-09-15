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Общественная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы. Эксперт считает, что оппозиционер не был отравлен «Новичком». По его словам, пациент выглядит вполне нормально.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
Комсомольская правда08:10
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Специалист по химическому оружию дал оценку фотоснимка, опубликованного Алексеем Навальным

ГЛАС.RU11:42
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы

Национальная служба новостей11:46
News.ru

Эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото

News.ru11:45
Lenta.ru

Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Lenta.ru12:25
ИА Красная Весна

Эксперт по химоружию: если Навального и отравили, то точно не «Новичком»

ИА Красная Весна11:30
РИА Новости

Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы

РИА Новости11:15
Взгляд.ру

Эксперт: Фото Навального говорит о неправдободобности его отравления «Новичком»

Взгляд.ру10:10

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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