Царьград 3

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы. Эксперт считает, что оппозиционер не был отравлен «Новичком». По его словам, пациент выглядит вполне нормально.