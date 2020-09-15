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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы. Эксперт считает, что оппозиционер не был отравлен «Новичком». По его словам, пациент выглядит вполне нормально.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
Комсомольская правдавчера в 08:10
Подробнее о событии
Lenta.ru

Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Lenta.ruвчера в 12:25
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы

Национальная служба новостейвчера в 11:46
Взгляд.ру

Эксперт: Фото Навального говорит о неправдободобности его отравления «Новичком»

Взгляд.рувчера в 10:10
ГЛАС.RU

Специалист по химическому оружию дал оценку фотоснимка, опубликованного Алексеем Навальным

ГЛАС.RUвчера в 11:42
ИА Красная Весна

Эксперт по химоружию: если Навального и отравили, то точно не «Новичком»

ИА Красная Веснавчера в 11:30
РИА Новости

Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы

РИА Новостивчера в 11:15
News.ru

Эксперт по химоружию оценил состояние Навального по фото

News.ruвчера в 11:45

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
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Samsung начнет производство 5-нанометровых SoC Snapdragon 875

Как сообщается, Qualcomm уже заплатила Samsung за весь объём производства 5-нанометровых SoC Snapdragon 875, хотя ранее говорилось, что у компании есть проблемы и производством однокристальных платформ займется TSMC.
Astera14 сентября в 04:52
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUMвчера в 23:06