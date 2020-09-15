Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы. Эксперт считает, что оппозиционер не был отравлен «Новичком». По его словам, пациент выглядит вполне нормально.В источнике
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Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»
«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок. «КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.
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