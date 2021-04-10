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Российская газета

Эксперт по ценам предложил выгодную альтернативу банковским вкладам

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Столь неприятная для потребителей тенденция открывает перед российскими аграриями большое окно возможностей. Как, впрочем, и перед теми, кто имеет сбережения и недоволен процентами по банковским депозитам.В источнике
Российская газета
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Эксперт по ценам предложил выгодную альтернативу банковским вкладам

Юрий Корнюш: Безусловно, Россия имеет все предпосылки, чтобы стать ведущим производителем продовольствия в мире. По некоторым оценкам, общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в России - почти 100 миллионов гектаров.
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