Эксперт по ценам предложил выгодную альтернативу банковским вкладам
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Столь неприятная для потребителей тенденция открывает перед российскими аграриями большое окно возможностей. Как, впрочем, и перед теми, кто имеет сбережения и недоволен процентами по банковским депозитам.В источнике
С чего всё началось
Эксперт по ценам предложил выгодную альтернативу банковским вкладам
Юрий Корнюш: Безусловно, Россия имеет все предпосылки, чтобы стать ведущим производителем продовольствия в мире. По некоторым оценкам, общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в России - почти 100 миллионов гектаров.
Российская газета00:00