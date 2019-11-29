Общество
РИА НовостиАКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия". Организация направила соответствующее письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.
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с чего всё началось
Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.Известиявчера в 16:01
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