Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.

с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия". Организация направила соответствующее письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совфед.

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