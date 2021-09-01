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Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль

В дальнейшем расходы несколько сократятся - например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна.
РИА Новости
Однако за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина, если брать средний ежегодный пробег - 20-25 тысяч километров.
РИА Новости
Эксперт напомнил, что стоимость полиса ОСАГО - от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, а допоборудование - коврики, брызговики, защита картера - стоит порядка 150 тысяч рублей для авто премиум-класса.
РИА Новости
Если умножить приблизительную стоимость бензина АИ 95 (50 рублей) на 10, то мы получим 500 рублей на 100 километров, подсчитал эксперт.
ПРАЙМ

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