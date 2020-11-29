Средства на накопительном счете застрахованы как на обычном вкладе, а вот ставка при определенных условиях может на 0,5-1,5 процентного пункта опережать депозит, отметил Бахтин. По его словам, накопительный счет — это среднее между текущим счетом и вкладом.

РИА Новости 02:02