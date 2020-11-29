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Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке

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Чтобы "выжать из своих денег максимум", ударяться в биржевые спекуляции необязательно: альтернативой может стать накопительный счет, сообщил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.В источнике
Александр Бахтинроссийский боксёр
Более того, в ряде случаев накопительный счет сейчас может оказаться выгоднее по доходности — скажем, на 0,5-1,5 процентного пункта.ИА Красная Весна
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке

Средства на накопительном счете застрахованы как на обычном вкладе, а вот ставка при определенных условиях может на 0,5-1,5 процентного пункта опережать депозит, отметил Бахтин. По его словам, накопительный счет — это среднее между текущим счетом и вкладом.
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