Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке
Чтобы "выжать из своих денег максимум", ударяться в биржевые спекуляции необязательно: альтернативой может стать накопительный счет, сообщил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.В источнике
С чего всё началось
Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке
Средства на накопительном счете застрахованы как на обычном вкладе, а вот ставка при определенных условиях может на 0,5-1,5 процентного пункта опережать депозит, отметил Бахтин. По его словам, накопительный счет — это среднее между текущим счетом и вкладом.
РИА Новости02:02
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