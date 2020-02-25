Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.

В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России

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