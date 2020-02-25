Экономика
ИзвестияВ ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России
Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.
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Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Футбол
Стерлинг высказался о проблеме расизма в футболе
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал проблему расизма в футболе.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Происшествия
Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Гаджеты
IPhone 12 получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi
По прогнозам инсайдеров, серия будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Авто
Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для России
Представители компании Chery назвали цены для России на флагманский кроссовер Tiggo 8. Кроме того, стали известны все комплектации транспортного средства и технические характеристики.
Здоровье
Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов
Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
Футбол
Бонуччи: Роналду — это боевая машина
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провёл 21 матч в Серии А и забил 21 гол (семь — с пенальти).
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Общество
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек
Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.
Здоровье
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Политика
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Общество
Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
Шоу-бизнес
58-летний Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой
Партнерша Данилы Козловского по фильму «Легенда №17» - 34-летняя Светлана Иванова - связала себя узами брака с именитым режиссером Джаником Файзиевым.