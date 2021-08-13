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Эксперт: показатели летальности от ковида могут быть связаны с недостатками лечения

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 815 против 808 днем ранее.
ТАСС
В том числе за сутки 42 пациента умерли в Санкт-Петербурге, 33 - в Краснодарском крае, по 28 - в Пермском крае, Ростовской и Свердловской областях, 27 - в Нижегородской области.
ТАСС
Отвечая на вопрос, почему в Москве и Петербурге заболеваемость снижается, иммунолог сообщил, что делать конкретные выводы пока не представляется возможным, нужно анализировать статистику по госпитализированным пациентам.
ТАСС
Лечить надо с первых часов заболевания, заметил врач.
MedNovelty

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Иммунолог: Показатели летальности от коронавируса могут быть связаны с недостатками лечения
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