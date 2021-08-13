По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 815 против 808 днем ранее.
Отвечая на вопрос, почему в Москве и Петербурге заболеваемость снижается, иммунолог сообщил, что делать конкретные выводы пока не представляется возможным, нужно анализировать статистику по госпитализированным пациентам.
В новом исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, ученые обнаружили, что снижение роста в среднем возрасте связано с повышенным риском преждевременной смерти, в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта у женщин.