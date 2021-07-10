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Эксперт посчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина

Без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.В источнике

С чего всё началось

Эксперт заявил, что «честный» курс рубля без валютных операций Минфина на 10% ниже текущего

Валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.
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