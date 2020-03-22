Коронавирус

Новые ВедомостиНовые ВедомостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

Опыт предыдущих кризисов наглядно демонстрирует, что наиболее разумным является сохранение здравого смысла и не поддаваться панике. В частности, они напоминают, что многие россияне в 2014 году приобрели евро по 100 рублей, а затем продавали валюту по более низкому курсу.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

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Экономист из Saxo Bank предостерег россиян от скупки валюты

Народные новостивчера в 00:57

Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку

ФедералПресс21 марта в 23:33

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ПРАЙМ21 марта в 20:25

В Saxo Bank советуют не скупать валюту и не хранить наличные

ФАН21 марта в 23:02

Эксперт из ЕС дал советы по покупке валюты в условиях карантина

РЕН ТВ21 марта в 21:00

Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

URA.Ru21 марта в 23:14

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

РИА Новости21 марта в 20:16
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии

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ФАН 13:46
Армия и оружие

Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии

Колонну военнослужащих армии США заблокировали местные жители и сирийская армия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, 23 марта сообщает агенство SANA.
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Известнейшая комедия знаменитого режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в сое время наделала немало шума.
Bimru.ru 05:48
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

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Pravda.Ru 05:13
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Зеленский обвинил украинскую оппозицию в «мародерстве» на фоне эпидемии коронавируса

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ФАН 14:09
Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия 21:55
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:57
Политика

Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:02
Интернет

Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
РБК 22:00
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

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РИА Новости 21:09
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

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BFM.ru 09:49
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

Вести.Ru 04:27
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
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На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»

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Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Экономика

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
RT на русском 13:35
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
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Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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Сергей Лазарев стал «временно безработным» из-за коронавируса

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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 21 марта в 17:36
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