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РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

РИА Новости21 марта в 20:16

Эксперт из ЕС дал советы по покупке валюты в условиях карантина

РЕН ТВ21 марта в 21:00

Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

URA.Ru21 марта в 23:14

Европейский эксперт советует не скупать валюту и не хранить деньги наличными

ПРАЙМ21 марта в 20:25

Экономист из Saxo Bank предостерег россиян от скупки валюты

Народные новостивчера в 00:57

Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку

ФедералПресс21 марта в 23:33

В Saxo Bank советуют не скупать валюту и не хранить наличные

ФАН21 марта в 23:02
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Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Anews вчера в 11:46
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Политика

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Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
Московский Комсомолец 00:07
Общество

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РИА Новости вчера в 08:47
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 14:44
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Мало не покажется: стало известно о прорыве российских танков в Турцию, через грузинскую границу

На фоне дестабилизации отношений между Россией и Турцией, стало известно о том, что российские военные подразделения готовы направиться к турецким границам.
Avia.pro вчера в 22:32
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 08:44
Футбол

Черчесов считает, что перенос Евро-2020 не является трагедией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов читает, что перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год не является чем-то трагичным.
RT на русском вчера в 16:59
Футбол

Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом

RT на русском вчера в 17:25
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Здоровье

16-летнюю пациентку вылечили от коронавируса в Москве

Еще одну пациентку, у которой ранее был подтверждён коронавирус, выписали из больницы в Москве после полного выздоровления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 00:36
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Испанские журналисты дали характеристику Александру Овечкину

Испанское издание Sport.es составило характеристику форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
ProstoProSport вчера в 17:57
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

Воронежские чиновники по путевкам для инвалидов отправили отдыхать своих детей

Чиновники Воробьевского района Воронежской области на выделенные государством путевки для больных и малоимущих детей, отправили отдыхать своих детей.
Газета.Ru вчера в 15:56
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
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В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
URA.Ru вчера в 14:37
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В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
ФАН 21 марта в 02:51
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Евразия Daily 00:32
Общество

Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»

Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Sports.ru вчера в 12:14
Хоккей

ИИХФ отменила чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, информирует официальный сайт ИИХФ.
Спорт БИЗНЕС Online 21 марта в 10:22
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 21 марта в 13:18
Политика

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

РИА Новости 00:08
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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания

Evo-rus.com вчера в 07:04
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 21 марта в 01:17
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