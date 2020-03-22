По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.

с чего всё началось

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

Энергетика Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.

Гаджеты Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.

Политика В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Происшествия Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Здоровье Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.

Экономика Налоговая вернула 23 тыс томичей переплату по НИФЛ за прошлые годы Более 23 тысяч томичей смогли вернуть переплату по налогу на имущество физлиц (НИФЛ), начисленному по инвентаризационной стоимости объектов недвижимости в 2016-2018 годах; чтобы доказать факт переплаты необходимо обратиться с письменным заявлением в региональное управление федеральной налоговой службы (УФНС), сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос РИА Томск.

Происшествия Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.