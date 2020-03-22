По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.

с чего всё началось

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

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