Коронавирус
РИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.РИА Новостивчера в 20:16
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Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку
ФедералПрессвчера в 23:33
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