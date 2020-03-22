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РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

РИА Новости21 марта в 20:16

Эксперт из ЕС дал советы по покупке валюты в условиях карантина

РЕН ТВ21 марта в 21:00

Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

URA.Ru21 марта в 23:14

Европейский эксперт советует не скупать валюту и не хранить деньги наличными

ПРАЙМ21 марта в 20:25

Экономист из Saxo Bank предостерег россиян от скупки валюты

Народные новостивчера в 00:57

Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку

ФедералПресс21 марта в 23:33

В Saxo Bank советуют не скупать валюту и не хранить наличные

ФАН21 марта в 23:02
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Здоровье

Подтвержден шестой случай заражения коронавирусом в Красноярске

Ранее сообщалось, что по данным Роспотребнадзора на вечер пятницы в краевом центре было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.
Интерфакс - Россия 00:05
Политика

Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество

Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года

Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
REGNUM вчера в 21:03
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News вчера в 12:09
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Спорт

Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Канада официально отказалась отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.
Российская газета 00:07
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и завезла в регион коронавирусную пневмонию.
ИА Новороссия 21 марта в 14:40
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Политика

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

РИА Новости 00:08
Авто

Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 вчера в 06:41
Технологии

С переходом на удаленку число утечек вырастет вдвое

В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок и прогнозируется двукратный рост утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:22
Здоровье

16-летнюю пациентку вылечили от коронавируса в Москве

Еще одну пациентку, у которой ранее был подтверждён коронавирус, выписали из больницы в Москве после полного выздоровления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 00:36
Происшествия

В Приамурье медики встретили самолёт из Вьетнама

Благовещенск, 23 марта 2020, 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM вчера в 19:41
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

DP.RU вчера в 12:11
Общество

Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»

Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Sports.ru вчера в 12:14
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Происшествия

В Новосибирской области более 1,6 тысячи человек помещены на карантин

Более 1,6 тысячи человек в Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции в связи с распространением коронавируса, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава облминздрава Константин Хальзов.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Политика

Итальянский политик потребовал немедленно снять санкции с России

Антироссийские санкции должны быть немедленно сняты.
ФАН вчера в 13:13
Футбол

УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Piter.tv 20 марта в 14:53
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:23
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 21 марта в 13:18
Происшествия

Пожар в жилом доме тушат в Южно-Сахалинске

АСТВ вчера в 22:31
Происшествия

В Уфе 211 человек нарушили режим самоизоляции по коронавирусу

На сегодняшнем брифинге по коронавирусу первый заместитель министра труда Юрий Мельников рассказал о соблюдении режима самоизоляции жителями республики.
ProUfu.ru вчера в 13:03
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru вчера в 11:23
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru вчера в 02:03
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