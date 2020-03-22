Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

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Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

РИА Новости21 марта в 20:16
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В корпоративном чате коллеги прислали информацию о том, что есть заболевший в прокуратуре.
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
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Транссибирский арт-фестиваль прошел в Новосибирске с урезанной концертной программой.
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Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.
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Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.
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Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
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Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
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Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
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В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

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Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний.
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Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
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