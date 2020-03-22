Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
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Во втором эпизоде третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился дракон Дрогон из «Игры престолов».
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Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
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Врачи сообщили о состоянии заболевших COVID-19 жительниц Новосибирска

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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
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В Саратовской области перекрыли трассы из-за метели

В Саратовской области из-за метели перекрыли движение по трассам.
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Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые-астрономы США и Ирана полагают, что однажды Земля может изменить орбиту и ее выбросит за пределы Солнечной системы.
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