Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

РИА Новости21 марта в 20:16

Эксперт из ЕС дал советы по покупке валюты в условиях карантина

РЕН ТВ21 марта в 21:00

Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

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Европейский эксперт советует не скупать валюту и не хранить деньги наличными

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Экономист из Saxo Bank предостерег россиян от скупки валюты

Народные новостивчера в 00:57

Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку

ФедералПресс21 марта в 23:33

В Saxo Bank советуют не скупать валюту и не хранить наличные

ФАН21 марта в 23:02
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Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
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Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
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ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Вести.Ru 04:19
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Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
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Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
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В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса.
Экспресс газета 04:53
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В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
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ЦБ продал валюту на 13,7 млрд долларов

ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
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В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов

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Минздрав пояснил, для кого наиболее опасен коронавирус

Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний.
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Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Москва. Северо-Запад 03:51
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Пропала 15-летняя жительница Саратова с татуировкой «крест»

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В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
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Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
Piter.tv 03:02
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
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Общество

В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных

В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
Актуальные Новости 02:03
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Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
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Мишустин поздравил МАИ с 90-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского авиационного института (МАИ) с 90-летием со дня образования.
ТАСС 20 марта в 03:50
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Интерфакс 05:01
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